Receitas: Gin & Tônica com chá de frutas vermelhas

Ingredientes

• 50ml de Kalvelage London Dry Gin;

• 1 Sachê de chá de frutas vermelhas;

• 150ml de água tônica

Modo de preparo

Em uma taça de 400ml coloque 50ml de Kalvelage London Dry Gin e o sachê de chá de frutas vermelhas. Espere por aproximadamente dois minutos para liberar os sabores e cor do chá. Complete a taça com gelo e finalize com 150ml de água tônica tradicional!