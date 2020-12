Ingredientes

• 50ml de Kalvelage London Dry Gin;

• 2 fatias de limão siciliano;

• 150ml de água tônica

Modo de preparo

Complete uma taça de 400ml com gelo e adicione 50ml de Kalvelage London Dry Gin. Coloque as duas fatias de limão siciliano e finalize com 150ml de água tônica tradicional!

(Maurício Kalvelage/ www.kalvelagedistillery.com)