Receitas: Grand gateau

O amante de chocolate que não conhece o grand gateau precisa ser apresentado o quanto antes, afinal essa sobremesa espessa e suculenta reúne chocolate e mais chocolate em sua composição. O picolé de palito imerso no pote de bolo, coberto de chocolate é a marca do grand gateau. Veja a receita:

Ingredientes:

● 4 colheres de farinha de trigo

● 3 ovos

● 3 gemas

● 2 colheres de manteiga sem sal

● 3 colheres de açúcar

● 200g de chocolate meio amargo

● 200g de chocolate ao leite

● 1 lata de creme de leite

● Sorvetes de palito Häagen-Dazs

● Castanhas picadas a gosto

Preparo: Misture os ovos e as gemas com açúcar em um recipiente e reserve. Em uma panela, derreta o chocolate meio amargo com a manteiga em banho-maria. Se quiser derreter no microondas, coloque apenas o chocolate e dê pausas a cada 30 segundos para mexer e assim obter o derretimento uniforme, colocando posteriormente a manteiga sobre o chocolate derretido. Misture. No recipiente do chocolate e manteiga derretidos, acrescente a farinha e mexa. Essa mistura deve ser colocada com o recipiente que continha os ovos, açúcar e as gemas. Em refratários individuais próprios para forno e untados com manteiga e pouco de farinha, leve a mistura para assar por no máximo 10 minutos. A ideia é formar casquinhas com recheio mole, assim como o petit gateau. A cobertura se faz com o derretimento do chocolate ao leite que se mistura ao creme de leite. Mergulhe os picolés nos refratários ainda quentes e cubra com a cobertura de chocolate. Polvilhe com as castanhas picadas.

(Häagen-Dazs.com)