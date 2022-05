Receitas: Hamburguer com molho de tomate picante

Ingredientes

1 Pão Grand Burger Brioche com Gergelim

1 colher (sopa) de maionese

2 colheres (sopa) de molho de tomate

1 colher (chá) de pimenta

180g de carne moída

2 folhas de alface

Modo de preparo

Modele o hambúrguer e em uma frigideira, frite dos dois lados. Enquanto isso, corte o Pão Grand Burger Brioche com Gergelim passe maionese na base. Em um bowl, misture o molho de tomate com a pimenta. Coloque o hambúrguer e por cima dispor as folhas de alface. Acrescente o molho de tomate picante e feche o pão.

Sirva imediatamente!

https://www.bimbobrasil.com.br/