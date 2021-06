Receitas indispensáveis para fazer uma festa junina em casa oferecida pela Yoki

Canjiquinha de São João



Ingredientes

• 1 caixa de Canjiquinha de Milho Yoki

• 3 xícaras (chá) de leite frio

• ½ xícara (chá) de leite de coco

• 2 colheres (sopa) de queijo ralado

• 4 Cravos-da-Índia Kitano

• Um pouco de Canela-da-China em Pó Kitano a gosto

Passo a passo

Em uma panela, dissolva a receita de canjiquinha no leite frio. Acrescente o leite de coco, o queijo ralado e os cravos.

Leve ao fogo alto até a canjiquinha doce levantar fervura. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, mexendo sempre. Despeje em um refratário e polvilhe a receita de canjiquinha com canela. Sirva fria. Sua receita de canjiquinha está pronta!

Cupcake com goiabada



Ingredientes

• 4 ovos

• 500g de leite quente

• 280g de óleo

• 170g de Fubá Yoki

• 150g de farinha de trigo

• 12g de Fermento em pó

• 200g de goiabada cremosa

PASSO A PASSO

Na tigela da batedeira, bata as claras em neve. Acrescente as gemas e o açúcar e continue batendo seu cupcake simples até obter um creme esbranquiçado. Desligue a batedeira. Junte o leite e o óleo e misture bem. A receita de cupcake tradicional está quase pronta. Acrescente o fubá, a farinha de trigo e o fermento e misture delicadamente. Coloque a massa em forminhas próprias para cupcake para moldar os bolinhos de cupcake. Asse em forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Agora é hora de caprichar no recheio de cupcake: espere esfriar e, com o auxílio de um bico para confeitar, recheie cada bolinho com a goiabada.

Arroz doce especial



INGREDIENTES

• 1 xícara (chá) de arroz arbóreo

• 1 colher (sopa) manteiga sem sal

• 1 litro de leite integral

• 4 cascas de canela em casca Kitano

• 1 Cravo-da-Índia Kitano

• 1 Casca de 1 laranja

• ¼ lata de leite condensado

• Pé de moleque Yoki e Paçoquinha Yoki para decorar

PASSO A PASSO

Sem deixar ferver, aqueça o leite com as canelas, o cravo e a casca de laranja. Coe o leite para retirar as cascas de canela, o cravo, a casca de laranja. Reserve. Sua receita de arroz doce cremoso está quase pronta! Em outra panela, derreta a manteiga e acrescente o arroz. Mexa seu arroz doce especial, sem parar, por 1 ou 2 minutos em fogo baixo. Quando o grão começar a ficar transparente, adicione uma concha do leite quente. Espere o líquido reduzir e acrescente mais uma concha de leite. Repita esse processo até o arroz ficar al dente. Acrescente o leite condensado e misture bem. Você já notará que a mistura já tem a consistência de um arroz doce cremoso. Decore com paçoquinha esfarelada e o pé de moleque triturado. Sirva quente ou gelado.

Bolinhos de fubá da vovó



INGREDIENTES

• 1 xícara (chá) de Fubá Yoki

• 1 xícara (chá) de farinha de trigo

• 3 colheres (sopa) de açúcar

• 1 colher (chá) de sal

• 2 colheres (chá) de Fermento em Pó

• 2 colheres (sopa) de manteiga derretida

• 2 ovos

• ½ xícara (chá) de iogurte natural

PASSO A PASSO

Em uma tigela, misture o fubá, a farinha, o sal, o açúcar e o fermento. Reserve. Em outro recipiente, bata os ovos e acrescente o iogurte. Misture bem. Acrescente os ingredientes secos na mistura de ovos e iogurte. Adicione a manteiga derretida aos poucos e misture bem até formar uma massa homogênea. Passe manteiga nas mãos e faça bolinhas achatadas com a massa. Unte a frigideira com um pouco de manteiga e aqueça. Coloque os bolinhos na frigideira, vire-os para que os dois lados dourem igualmente. Sirva quente.

Maçã do amor de chocolate



INGREDIENTES

• 1 Pipoca Cobertura sabor Caramelo Yoki

• 400 g de chocolate em barra meio amargo para cobertura

• 10 Palitos de sorvete

• 1/2 xícara (de chá) de açúcar

• 2 colheres de sopa de água

• 3 colheres de sopa de creme de leite

• 20 g de manteiga sem sal

PASSO A PASSO

Estoure a pipoca conforme as instruções da embalagem. Retire os milhos não estourados e reserve a pipoca. Coloque na panela o conteúdo do sachê de caramelo, o açúcar, a água, o creme de leite e a manteiga sem sal e leve ao fogo. Mexa tudo até que a mistura fique homogênea e da cor do conteúdo da imagem no sachê. Deixe esfriar por alguns segundos, molde as bolinhas diretamente no palito de sorvete e reserve. Deixe esfriar por alguns segundos, molde as bolinhas diretamente no palito de sorvete e reserve. Sua maçã de chocolate está quase pronta. Derreta o chocolate conforme as instruções do fabricante. Mergulhe as bolinhas de pipoca na calda de chocolate até ficarem totalmente cobertas. Último passo da receita de maçã do amor de chocolate: passe as bolinhas no amendoim triturado, antes que o chocolate endureça. Deixe a maçã do amor decorada secar sobre papel-manteiga. Pronto, agora você já sabe como fazer maçã do amor!

(Yoki.com)