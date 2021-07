Receitas: Kuki Húngaro

Ingredientes

Para o recheio e cobertura:

300 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

10 0g de cacau em pó

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 ½ xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

Para montagem e finalização:

1 embalagem de Kuki Isabela

1 xícara (chá) de açúcar cristal

Modo de Preparo:

Prepare o recheio e a cobertura:

- Na tigela da batedeira, coloque a manteiga com o cacau e bata em velocidade média até obter um creme fofo. Acrescente a essência, o açúcar e volte a bater mais um pouco para que incorpore bem ao creme. Reserve.

Montagem:

- Espalhe o creme na superfície de 3 biscoitos e una-os, sempre grudando uma parte de creme com uma parte de biscoito “limpa”. Finalize cada grupo com 1 biscoito no topo, de modo que fiquem 4 biscoitos com 3 camadas de recheio intercaladas. Repita o mesmo processo com toda a embalagem, reservando 18 unidades para a decoração.

- Cubra toda a volta e superfície dos doces com o creme, acomode em uma placa e leve à geladeira por pelo menos 2 horas.

Finalização:

- Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo para derreter até obter um caramelo e reserve. Acomode os 18 biscoitos em uma assadeira ou placa e espalhe com um pincel o caramelo ainda quente sobre a superfície decorada dos biscoitos. Deixe secar em temperatura ambiente.

- Para servir, aqueça uma faca, corte esses 18 biscoitos caramelizados ao meio e acomode sobre os doces.

Rendimento: 18 unidades

Tempo de Preparo: 1 hora

Dicas do Chefe: Caso o caramelo endureça antes de pincelar todos os biscoitos, leve-o ao fogo em banho-maria, para que a calda volte a ficar líquida. Retire os kukis da geladeira cerca de 15 minutos antes de servir.

Cinco dicas para conservar biscoitos e ensina como fazer o Kuki Húngaro, um doce tradicional que vai agradar toda a família

Limpe a despensa: esvazie o espaço, descarte, se necessário, os produtos vencidos e embalagens vazias e passe um pano úmido nas prateleiras, usando uma mistura de cravo da índia com vinagre de álcool. A mistura ajuda a eliminar cheiros indesejáveis e a afastar insetos. Lembre-se que manter os alimentos em boas condições de conservação é essencial para que mantenham a qualidade e o sabor preservados.

Separe os alimentos e organize o local: assim que a despensa estiver limpa, agrupe os alimentos em categorias. Por exemplo: biscoitos doces e salgados, arroz, feijão, massas e outros itens em geral. De acordo com cada categoria, distribua-os nas prateleiras disponíveis, colocando os itens mais pesados em níveis mais baixos e alimentos mais leves em níveis mais altos.

Armazene da forma correta: os alimentos que já estão abertos (como os biscoitos) devem ser tirados da embalagem original e colocados em potes de plástico ou vidro transparente bem fechado. É importante não misturar os sabores ou os tipos de biscoitos para evitar interferência no sabor. A maioria dos alimentos se conserva por bastante tempo se respeitado o armazenamento correto em ambiente seco e fresco.

Coloque etiquetas: já que as embalagens originais dos biscoitos serão descartadas, é importante identificar os potes em que foram colocados com uma etiqueta, indicando o prazo de validade que constava na embalagem original. Afinal, segurança alimentar é tudo. Os biscoitos, geralmente, são consumidos com mais frequência. Por isso, devem ser enfileirados mais à frente para facilitar o acesso. A mesma regra vale para os produtos próximos ao vencimento, que devem ser dispostos mais à frente para serem utilizados o quanto antes.

Aproveite bem os alimentos: com o local de armazenamento organizado, tudo fica mais fácil e evitamos o desperdício. Ponto importante: caso tenha biscoitos salgados sobrando, triture no liquidificador e use para empanar frango. E se tiver unidades doces sem recheio sobrando, use-as para fazer tortas ou pavês.