Receitas: Lasanha de Carne com Queijo e Presunto

Ingredientes (rendimento: 4 porções)

- 500g de carne moída

- 300g de queijo

- 300g de presunto

- 2 cebolas

- 1 dente de alho

- 1 pacote de queijo ralado

- Sal e pimenta agosto

- 1kg de massa Bangalô dos Pastéis (ou outra massa disponível)

Modo de preparo: Umedeça a massa em água quente por aproximadamente 20 minutos e depois escorra em baixo da torneira com água fria. Em uma panela com óleo, cozinhe a carne moída já temperada com a cebola e o alho picados. Vá misturando a carne em curtos intervalos de tempo para ficar bem soltinha. Finalize com o molho de tomate, sal e pimenta a gosto.

Montagem da lasanha: Comece colocando uma camada de molho, presunto, queijo e a massa da lasanha. Faça esse processo até a altura e tamanho pretendida. Finalize com o queijo ralado.

Para assar: Preaqueça o forno em uma temperatura de 180C° por 5 minutos. Leve a lasanha ao forno por aproximadamente 25 minutos. Retire do forno e leve à mesa. Sua lasanha Bangalô está pronta e serve até 4 pessoas.

(Receita da rede Bangalô dos Pastéis)