Receitas: Lasanha de espinafre com ricota

Se tem uma coisa que brasileiro gosta, é de massa. Somos o terceiro maior produtor de massa no mundo, perdendo apenas para a Itália e os Estados Unidos, e com o isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus a demanda aumentou. Para fugir do lugar comum das lasanhas a bolonhesa, o chef André Pionteke, um dos participantes mais carismáticos da edição 2018 do programa Masterchef, criou uma receita deliciosa de lasanha com espinafre e ricota em parceria com o chef Henrique Campos. Juntos, os dois chefs comandam a cozinha do Trattô, em Curitiba, restaurante especializado em culinária italiana, ao lado do empresário João Bataglin.

“A lasanha de espinafre com ricota faz parte do cardápio da casa e é um dos nossos carro-chefe. É leve e foge do lugar comum das lasanhas tradicionais, tornando-se uma alternativa saborosa para os dias frios”, explicam os chefs.

O tempo de preparo é de uma hora e a lasanha rende de quatro a seis porções. Confira a receita e mãos à obra:

Ingredientes:

Para o creme de ricota com espinafre:

· 1 maço de espinafre

· 500g de ricota cremosa fresca

· 30ml de azeite de oliva

Para o molho base:

· 600ml de leite

· 30g de farinha de trigo (2 colheres de sopa)

· 30g de manteiga

· 200g de tomates pelatti cortados

Para a montagem:

· 200g de massa de lasanha

· 350g de queijo asiago ralado

Modo de preparo:

· Creme de ricota e espinafre

Encha uma panela com água e leve para ferver no fogo. Enquanto isso, retire as folhas de espinafre dos talos e reserve. Agora encha um bowl com água fria. Quando a água ferver, coloque as folhas de espinafre e deixe por um minuto. Retire com a ajuda de uma peneira e coloque imediatamente na água fria para um choque térmico.

Em um liquidificador, ou processador, coloque a ricota (já despedaçada com as mãos mesmo), as folhas de espinafre bem escorridas e o azeite. Bata até formar um creme, tempere com sal e pimenta. Caso seja necessário, utilize um pouco da água do cozimento do espinafre para bater o creme. Reserve.

· Para o molho base

Leve o leite para aquecer. Em outra panela, em fogo baixo, derreta a manteiga e junte a farinha de trigo, mexendo sempre com um fouet ou pão duro por aproximadamente 5 a 10 minutos, sem deixar que a manteiga queime.

Aos poucos, vá adicionando o leite na mistura de manteiga e farinha, mexendo constantemente com um fouet para não formar grumos. Deixe no fogo por mais 10 minutos, sempre em fogo baixo, e adicione os tomates pelatti. Tempere com sal e pimenta.

· Montagem

Leve uma panela com água ao fogo para ferver. Encha um bowl com água fria e reserve. Quando a água ferver, coloque as massas de lasanha e cozinhe por 3 a 4 minutos. Retire e despeje imediatamente no bowl com água fria.

Em uma forma refratária, inicie a montagem da lasanha. Primeiro coloque o molho por toda a base da forma, depois, monte as camadas nesta sequência: disponha a massa sobre o fundo da forma, coloque o molho base, passe o creme de ricota e espinafre (se tiver um saco de confeiteiro facilita o processo) e o queijo ralado. Faça isso até ter pelo menos três camadas de recheio. Na última camada, despeje apenas o molho e o queijo por cima para gratinar. Leve ao forno em 200 graus por aproximadamente 20 minutos.

Rende seis porções

(Chef André Pionteke - cozinha do Trattô, em Curitiba)