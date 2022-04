Receitas: Linguado Grelhado com Alho e Alecrim

O filé de linguado tem sabor suave com textura macia e é bem receptivo à presença de temperos para redobrar seu paladar. O alho e o alecrim são ótimos para essa receita, porque ampliam o gosto do filé sem carregar no tempero, dando um aroma e visual refinado ao prato.

Tempo de preparo: 30 min

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

● 500g de filé de linguado (ou outro peixe de sabor suave)

● Meia colher (chá) de sal

● 2 dentes de alho grande amassado

● 1 dúzia de tomates cereja cortados ao meio com pouca semente

● 3 colheres (sopa) de azeite

● 1 colher (chá) de alecrim Kitano

Preparo: Em uma tigela, tempere o peixe com o sal, o alho e metade do azeite. Reserve. Aqueça uma frigideira em fogo médio e doure os filés de peixe aos poucos. Reserve em local aquecido. Aqueça o restante do azeite em fogo médio e doure os tomates. Acrescente os filés reservados, junte o alecrim e misture delicadamente. Sirva em seguida.

(Kitano.com)