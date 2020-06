Receitas: Macaron de morango silvestre com água de rosas

Ingredientes

Massa

130g de claras de ovo

70g de açúcar

180g de farinha de amêndoas

300g de açúcar de confeiteiro

2g de corante em pó vermelho morango

Recheio

1 kg de chocolate branco nobre derretido

300 ml de creme de leite (com 35% de gordura)

4g de saborizante sabor morango Silvestre

4g saborizante frutas vermelhas

4g de água de rosas

Modo de Preparo Massa

1. Coloque as claras e o açúcar em uma panela em banho-maria no fogo baixo, até o açúcar dissolver. A temperatura não pode passar de 60°.

Ao atingir a temperatura bata na batedeira por 15 min.

Coloque o corante e misture bem até a cor ficar homogênea.

Passe a farinha de amêndoas e açúcar de confeiteiro no processador.

Junte os ingredientes secos e peneirados ao merengue pra fazer a macarronagge. Sempre mexendo de baixo para cima e do centro para a borda do recipiente, até a massa ficar uniforme, macia e brilhante.

Coloque essa mistura em um saco de confeitar com bico pitanga número 12 perlê.

Coloque papel-manteiga em uma assadeira rasa e faça bolinhas de aproximadamente 4cm de diâmetro com o saco de confeitar.

Dica: Lembre-se de deixar um espaço entre elas para que não se encostem quando estiverem assando no forno.

Asse em forno pré-aquecido a 140°C por 15 minutos.

Modo de Preparo do Recheio

1.Junte o chocolate com o creme de leite, adicione os saborizantes e a água de rosas, passe no mixer. Deixe descansar por 24h ou até firmar.

Com a ajuda de um saco de confeitar, recheie os macarons e feche com a outra bandinha do macaron.

Rendimento: 60 unidades

Tempo de preparo: 2h

(Por Chef pâtissier e Cake Designer Andrea Follador)