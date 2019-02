Receitas: Margarita Clássica

Ingredientes:

40mL de Tequila el Jimador Blanco 100% agave

20mL de suco de limão

20mL de licor de laranja

Gelo a gosto

Sal para decoração

Modo de preparo:

Bata o suco de limão com açúcar a gosto. Acrescente a tequila el Jimador Blanco 100% agave e o licor de laranja. Pronto! Agora é só preparar a taça: vire-a de cabeça para baixo e molhe a bordinha em uma vasilha com água. Faça a mesma coisa em uma vasilha com sal. Acrescente quanto quiser de gelo, despeje a mistura do drink, coloque uma fatia de limão na borda e... ¡salud!

(Tequila el Jimador/Guacamole Cocina Mexicana)