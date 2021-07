Receitas: Moqueca de Peixe com camarões, arroz de coco queimado e farofinha de banana da terra

Para a Moqueca

Ingredientes:

50 g de alho

100 g de cebola

100 g de pimentão amarelo

100 g de pimentão vermelho

20 g de pimenta doce (de cheiro)

100 g de tomate

1 limão taiti

1 limão siciliano

50 g de salsinha

50 g de coentro

10 g de gengibre

50 ml de azeite de oliva

100 ml de azeite de dendê

400 ml de leite de coco

1 peixe branco com cerca de 250 g (robalo, pescada ou badejo)

250 g de camarão

Modo de Preparo

Corte duas rodelas de cada pimentão, a cebola o tomate para decoração. Corte o restante em cubinhos

Divida o peixe ao meio e tempere junto com os camarões. Utilize o azeite, sal, raspas e sucos dos limões, gengibre, pimenta do reino, pimenta doce, e deixe marinar por 5 minutos.

Doure o alho no azeite de dendê, junte a cebola, os pimentões e o tomate e refogue bem

Acrescente o peixe e deixe dourar, junte o leite de coco e deixe ferver até que esteja cozido e macio. Acrescente os camarões e deixe mais um pouco, com cuidado para não endurecer.

Montagem:

Coloque a moqueca em uma panela de barro e finalize com as rodelas dos ingredientes separados. Finalize com a salsinha e o coentro, corrija o sal se precisar, deixe ferver e sirva.

Dica:

Caso aprecie um pirão, separe um pouco do caldo antes da montagem e acrescente farinha de mandioca aos poucos, sempre mexendo para ficar lisinho

Para o Arroz

Ingredientes:

300 g de arroz cozido

100 ml de leite de coco

50 g de coco fresco (ralado grosso)

Modo de Preparo

Doure o coco no forno ou em uma frigideira

Junte todos os ingredientes e esquente

Para a Farofa

Ingredientes:

50 ml de azeite de oliva

150 g de farinha de mandioca torrada

150 g de banana da terra madura

5 g de sal

Modo de Preparo

Corte a banana em cubos e acrescente a farinha de mandioca. Corrija o sal

Rendimento: 2 porções

(Jandes Morais, novo Chef do Resort)