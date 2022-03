Receitas: Omelete de Mussarela, Orégano e Tomate

Tempo de preparo: 10 min

Rendimento: 1 pessoa

Ingredientes:

● Meia colher (chá) de sal rosa do Himalaia Kitano Reserva

● 1 colher (café) de Orégano Kitano

● 1 colher (café) de pimenta-do-reino preta moída Kitano

● 50g de mussarela ralada no ralo grosso

● 1 tomate médio picado sem sementes

● 2 ovos

● 2 colheres (sopa) de azeite

Preparo: Em uma tigela, misture metade do sal rosa do Himalaia Kitano Reserva, o orégano e a pimenta-do-reino preta moída Kitano, a mussarela e o tomate. Reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira média, em fogo médio. Bata os ovos, adicione o restante do sal e despeje na frigideira. Deixe dourar levemente. Vire o lado, distribua a mistura reservada na metade da omelete e dobre uma parte sobre a outra, formando um envelope. Doure até o queijo derreter. Sirva quente.

Dica Kitano: Omelete vai bem em todas as refeições, capriche nos acompanhamentos para complementar seu prato como sucos, saladas, legumes, ou o famoso arroz e feijão e bom apetite.

(https://www.kitano.com.br/receitas-culinarias/)