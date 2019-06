Receitas: Paçoca Cremosa da Maria

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

½ xícara (chá) de amendoim sem pele, torrado e picado grosseiramente (50 g)

1 embalagem de creme de leite (200 g)

1/3 de embalagem de Biscoito Maria Isabela triturado (133 g)

Modo de Preparo:

- Em uma panela, coloque o leite condensado, junte o amendoim e leve ao fogo baixo, sem parar de mexer, até engrossar.

- Desligue o fogo, misture o creme de leite, junte o biscoito e mexa bem. Deixe amornar e porcione em copinhos para servir.

Dica do chefe: Se preferir, você também pode os doces para enrolar. Deixe no fogo baixo, mexendo sempre, até que solte do fundo da panela. Deixe esfriar, enrole e passe no biscoito triturado de sua preferência!

Rendimento: 15 copinhos

Tempo de preparo: 20 minutos