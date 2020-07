Receitas: Pãezinhos de Queijo, Alho e Ervas

Ingredientes:

1 xícara de água

4 colheres de sopa de azeite

1 e ½ colher de chá de sal

3 colheres de sopa de queijo ralado (de sua preferência)

1 dente de alho amassado ou triturado (ou ½ colher de sopa de alho em pó)

1 colher de sopa de salsinha e/ou cebolinha

3 xícaras de farinha de trigo

2 colheres de fermento biológico seco

Cobertura:

1 dente de alho amassado ou triturado (ou ½ colher de sopa de alho em pó)

1 colher de ervas picadas (salsinha, cebolinha, orégano, tomilho, alecrim)

4 colheres de sopa de azeite

½ xícara de queijo ralado

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes da massa na sua máquina de pão Mondial, começando pelos líquidos, depois os secos e, por último, o fermento. Programe um dos ciclos indicados no final da receita e espere até o final do ciclo. Assim que a máquina finalizar, retire toda a massa e divida em 18 partes iguais e com cada parte da massa faça um rolinho de aproximadamente 20 cm. Dê um nó nesse rolinho e esconda as pontas na parte debaixo. Coloque os nózinhos em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga, deixando cerca de 3 cm entre eles. Deixe eles crescerem até dobrarem de tamanho.

Em um recipiente misture todos os ingredientes da cobertura, exceto o queijo, e pincele sobre os pãezinhos. Finalize com o queijo ralado e leve para assar em forno pré-aquecido a 180º C, até que fiquem levemente dourados.

(Mondial.com)