Receitas: Pão anti-inflamatório

Ingredientes:

4 ovos grandes (220 gramas de ovos)

1 xícara de farinha de aveia em flocos

1/2 xícara de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

6 colheres de sopa de água (medida padrão)

6 colheres de sopa de azeite extravirgem

1 pitada de sal

1 colher de chá́ de vinagre de maçã

10 g de fermento em pó́ (fermento de bolo)

Modo de preparo:

Unte e enfarinhe uma forma de bolo inglês. Pré́-aqueça o forno a 200 graus. Bata no liquidificador os ovos, a água, o azeite, o vinagre até́ ficar bem homogêneo, adicione as farinhas e o sal e bata novamente até́ ficar cremoso e liso. Adicione o fermento no liquidificador e misture delicadamente. Disponha a mistura na forma untada. Asse a 200 graus, por 30 minutos ou até́ dourar, na grade do meio do forno

Espere esfriar antes de cortar.

Babaganoush - Pasta de Beringela

Ingredientes:

3 berinjelas grandes

60 gramas de tahine (pasta de gergelim)

2 dentes de alho

sal a gosto

4 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo:

Em uma chapa, na boca do fogão, coloque as berinjelas e deixe até tostar de todos os lados, até murchar. Deixe esfriar. Abra a berinjela e com uma colher retire a polpa colocando em um bowl. Descarte as cascas. Esprema os dois dentes de alho e incorpore na polpa de berinjela junto com a tahine, o azeite e o sal. Mexer até formar uma pasta. Corrigir o sal.

Hommus

Ingredientes:

500 gramas de grão de bico

100 gramas de tahine

150 ml de água

suco de 1 limão taiti

150 ml de azeite de oliva extravirgem

sal a gosto

Modo de preparo:

Cubra com água e deixar o grão de bico de molho da noite para o dia. Cozinhe em uma panela com água e sal por aproximadamente 30 minutos ou até ficar bem macio. Passe em água fria para retire a casca. Coloque o grão de bico em um processador com os 150 ml de água e bata por 2 minutos. Em seguida coloque o azeite de oliva, a tahine, o suco de limão e bata até formar uma pasta. Se necessário vá colocando água aos poucos para deixar o creme liso. Observação: a consistência deve ser firme tipo purê.

(Aline Quissak - http://www.alinequissak.com/combodebemcomavida)