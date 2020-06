Receitas: Pão Com Alecrim e Sal Grosso

Ingredientes

½ kg de farinha de trigo

1 gema

2 batatas médias cozidas e espremidas

1 sachê de fermento seco

1 xícara (café) de azeite

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de alecrim

1 colher (sopa) de sal grosso

1 xícara de chá de leite morno

Modo de preparo

Em uma tigela misture a gema, as batatas, o fermento, o azeite, o sal, o açúcar e o leite, e por último adicione a farinha de trigo mexendo até ficar mais firme. Transfira a mistura para uma bancada e continue sovando com as mãos até que a massa fique lisa. Coloque novamente na tigela com um pouco de farinha e deixe crescer coberta com um pano até que dobre de tamanho.

Transfira novamente para a bancada farinhada e com a ajuda de um rolo abra a massa. Polvilhe com o alecrim e o sal grosso, e divida a massa em 8 bolinhas. Unte uma panela de ferro ou uma forma com azeite e farinha de trigo, e coloque as bolinhas na forma. Com uma tesoura faça um corte em X na parte de cima e leve ao forno pré-aquecido a 200° por 40 minutos.