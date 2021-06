Receitas: Para Festas Juninas e Julinas

Canjica

Ingredientes:

250 gramas de canjica branca

50 gramas de coco ralado

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de biomassa de banana verde

200 ml de leite de coco

400 ml de água

750 ml de leite semidesnatado

4 ramos de canela

Canela em pó a gosto

1 pitada de sal

Modo de preparo:

1) Deixe a canjica de molho por algumas horas.

2) Coloque-a em uma panela de pressão com leite, a água, a biomassa de

banana verde e o açúcar mascavo.

3) Deixe cozinhar por cerca de 40 minutos.

4) Quando o conteúdo da panela estiver frio, acrescente o coco ralado, o leite

de coco, a canela e a pitada de sal.

5) Mexa tudo e leve novamente ao fogo, desta vez sem pressão.

6) Assim que a mistura ficar bem cremosa, tire do fogo, coloque em uma

travessa e polvilhe canela em pó.

(Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti – obahortifruti.com)

Curau simples

Ingredientes:

4 espigas de milho

500 ml de leite integral

1 xícara de chá de açúcar

Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

1) Rale as espigas e bata o milho no liquidificador com o leite.

2) Passe o conteúdo pela peneira até que fique bem coado.

3) Leve ao fogo acrescentando o açúcar e sempre mexendo bem até que se

forme um creme consistente.

4) Coloque em taças e polvilhe canela.

(Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti – obahortifruti.com)

Creme de coco verde

Ingredientes:

2 xícaras de água de coco

Polpa de 1 coco verde

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa e cravo da índia

Modo de preparo:

1) Misture tudo em uma panela e cozinhe em fogo baixo até ficar um creme

consistente.

(Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti – obahortifruti.com)

Pamonha De Assadeira

Ingredientes:

4 espigas de milho grandes

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa bem cheia de queijo ralado

Modo de preparo:

1) Ralar o milho e bater no liquidificador com os demais ingredientes até

desmanchar os grãos.

2) Untar uma forma de anel média com manteiga e polvilhar com açúcar.

3) Colocar a massa, cobrir com papel alumínio e levar ao forno brando por 30

minutos ou até que a massa fique cozida (teste do palito).

(Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti – obahortifruti.com)

Quentão De Morango

Ingredientes:

200 ml de cachaça

200 ml de água

1 xícara de morangos picados

3 colheres de sopa de açúcar

½ colher de sopa de gengibre picado

1 pau de canela

Modo de preparo:

1) Cozinhe o morango com o açúcar, o gengibre e a canela em fogo baixo até

formar uma geleia.

2) Acrescente a cachaça e deixe ferver por cerca de 3 a 5 minutos. Sirva em

seguida. Se achar necessário, coe.

(Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti – obahortifruti.com)

Pão de Fubá

Tempo de preparo: 55 minutos

Rendimento: 8 fatias

Ingredientes:

● 300g de farinha de trigo

● 100g de açúcar

● 200g de Fubá de Milho Yoki

● 2 ovos grandes

● 1 colher de sopa de fermento

● 1 colher de sobremesa de sal

● 500ml de leite integral

● 100g de manteiga derretida

Preparo: unte a assadeira e polvilhe com fubá, reserve. Num recipiente misture farinha, açúcar, fubá, fermento e sal. Em outro recipiente misture leite, manteiga e ovos e derrame delicadamente sobre os secos e envolva com uma colher apenas para uniformizar a massa. Despeje na assadeira e coloque para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até o pão dourar e ficar "rachadinho" por cima.

(Lili Almeida - @cheflilialmeida – www.yoki.com.br)

Broinha de fubá de milho

Tempo de preparo: 45 minutos

Rendimento: 24 broinhas

Ingredientes:

● 250g de Fubá de Milho Yoki

● 250g de farinha de trigo

● 200g de açúcar

● 1 pitada de sal

● 1 colher de sopa de fermento para bolo

● 130g de manteiga amolecida

● 2 ovos grandes

● 2 colheres de chá de erva doce

● 1 gema para pincelar

Preparo: em um recipiente, misture o fubá, a farinha de trigo, o fermento, o açúcar, o sal e a erva doce. Adicione a manteiga e os ovos, mexendo até incorporar todos os ingredientes. Amasse um pouco com as mãos para deixar a massa bem lisinha e uniforme. Faça bolinhas, achate delicadamente e acomode numa assadeira untada com manteiga. Pincele com gema de ovo e asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 30/35 minutos. Quando estiver douradinha, está pronta!

Dica: na assadeira, coloque as broinhas afastadas cerca de três dedos umas das outras para que elas tenham espaço para crescer.

(Lili Almeida - @cheflilialmeida – www.yoki.com.br)

Bolo de Tapioca

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 10 fatias

Ingredientes:

● 1 xícara de Tapioca Yoki

● 1 xícara de farinha de trigo com fermento (peneirada)

● 1 xícara de açúcar cristal

● 2 ovos inteiros

● 200ml de leite de coco

● 100g de manteiga

● 1 colher de sopa de coco ralado (industrializado)

● 1 pitada de sal

Preparo: numa batedeira bata a manteiga, açúcar, sal, ovos e fermento por 3 minutos até formar um creme esbranquiçado. Sem parar de bater, vá adicionando a farinha de trigo e o leite de coco alternadamente. Agora com a batedeira na velocidade mínima, misture delicadamente a tapioca e o coco ralado. Leve ao forno médio, pré-aquecido, em forma de buraco no meio, untada e polvilhada, por 50 minutos, ou até quando enfiar um palito e ele sair limpinho. Deixe esfriar, desenforme e sirva.

Dica: Para que fique ainda mais delicioso, cubra o bolo com doce de leite e coloque um pouco de coco ralado por cima.

(Lili Almeida - @cheflilialmeida – www.yoki.com.br)

Mingau de Tapioca

Tempo de preparo: 90 minutos

Rendimento: 12 porções

Ingredientes:

● 250g de Tapioca Yoki

● 1L de leite integral

● 500 ml de leite de coco

● 500 ml de água

● Uma colher de chá de sal

● 200g de açúcar

● Canela em pau a gosto

● 6 cravos

● Canela em pó a gosto

Preparo: coloque a tapioca numa tigela, cubra com água e deixe hidratar por 1 hora. Transfira a tapioca hidratada para uma panela, dê uma "soltadinha" nos flocos e adicione todos os outros ingredientes, menos a canela em pó. Mexa até envolver bem todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, para que o amido seja liberado e o mingau comece a engrossar. Quando os flocos de tapioca começarem a aparecer na superfície do mingau é porque está pronto! Se quiser, polvilhe um pouco de canela em pó na hora de servir.

Dica: fique atento quando os flocos de tapioca começarem a aparecer na superfície do mingau. Desligue o fogo, pois ele estará pronto!

(Lili Almeida - @cheflilialmeida – www.yoki.com.br)

Bolo de fubá cremoso

Tempo de preparo: 50 minutos

Ingredientes:

● 4 xícaras (chá) de leite

● 3 ovos

● 2 xícaras (chá) de fubá Yoki

● 1 ½ xícaras (chá) de açúcar

● 3 colheres (sopa) de farinha de trigo

● 2 colheres (sopa) de margarina

● 6 colheres (sopa) de queijo ralado

● 1 colher (sopa) de fermento em pó

Preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Coloque a receita de bolo de fubá cremoso com queijo em uma assadeira com furo central untada e enfarinhada. Leve seu bolo cremoso para assar em um forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 40 minutos. Pronto, agora você já sabe como fazer bolo de fubá cremoso!

(www.yoki.com.br)

Cuscuz de tapioca

Tempo de preparo: 20 minutos

Ingredientes:

● 250g de cuscuz de tapioca

● 1 litro de leite frio

● 1 vidro de leite de coco (pequeno)

● 1 lata de leite condensado

● 1 coco fresco ralado

Preparo: em uma tigela misture a tapioca com o leite e o leite de coco. Deixe de molho durante 12 horas, mexendo de vez em quando seu cuscuz de tapioca tradicional para não empelotar (conserve na geladeira). Se necessário, acrescente um pouco mais de leite para ficar cremoso. Viu só? Esta receita de cuscuz de tapioca doce é muito simples! Sirva individualmente com leite condensado e coco ralado.

(www.yoki.com.br)

Bolo com cobertura e recheio de paçoca cremosa

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes:

● 1 mistura para bolo sabor Baunilha Yoki Betty Crocker®

● 1 lata de leite condensado

● 1 lata de creme de leite

● 6 paçoquinhas Yoki esfarelada (reservar 2 para decorar)

● 1 colher (sopa) de margarina sem sal

Preparo: prepare a mistura para bolo, conforme instruções da embalagem, reserve. Numa panela, misture o leite condensado, o creme de leite, as 4 paçoquinhas esfareladas e a margarina. Leve ao fogo baixo e mexa até a mistura começar a soltar do fundo da panela. Corte o bolo ao meio e recheie com metade da mistura. Cubra o bolo com o restante do recheio. Decore com paçoca esfarelada.

(www.yoki.com.br)

Canjica com coco

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes:

● 1 ½ xícara (chá) de canjica de milho Yoki

● 1 ½ litro de água

● 3 ramas de canela em casca Kitano

● 1 ½ xícara (chá) de açúcar

● 100g de coco ralado

● 4 xícaras (chá) de leite integral (800 ml)

Preparo: em uma tigela, junte a canjica e cubra com água. Deixe de molho de um dia para o outro. Escorra a água de sua receita de canjica com coco. Em uma panela de pressão, coloque a canjica, a água (1½ litro) e a canela. Cozinhe a receita de canjica de coco por 30 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo. Após acabar a pressão, acrescente o açúcar, o coco ralado e o leite. Leve ao fogo novamente com a panela destampada até engrossar. Pronto, agora você já sabe como fazer canjica cremosa com coco ralado. Para sua canjica ficar ainda mais bonita, decore com raspas de coco e canela.

(www.yoki.com.br)

Chá de amendoim

Tempo de preparo: 15 minutos

Ingredientes:

● ½ xícara (chá) de amendoim torrado e moído Yoki

● ½ xícara (chá) de leite condensado

● ½ xícara (chá) de água

● 1 ½ xícara (chá) de leite

● Um pouco de casca de canela a gosto

Preparo: em uma panela, misture todos os ingredientes. Leve ao fogo e espere o chá de amendoim ferver. Simples e rápido, agora você já sabe como fazer chá de amendoim com leite!

Dica: sirva quente.

(www.yoki.com.br)

Pizza De Queijo Cremoso E Pipoca

Ingredientes:

1 disco de massa longa fermentação de 350g

Cream cheese

Catupiry

Cheddar

Queijo Grana Padano ralado

Pipoca estourada sem tempero

Pimenta calabresa à gosto

Modo de preparo:

Abra a massa e polvilhe pimenta calabresa sobre ela. Cubra com uma camada de catupiry, em seguida, coloque uma camada de cheddar e, para finalizar, cream cheese. Leve a pizza para assar até os queijos derreterem. Tire do forno e cubra com as pipocas estouradas e dê uma pressionada para elas se fundirem com o queijo. Finalize com um toque de queijo Grana Padano ralado e um pouco mais de pimenta.

Massa De Pizza De Longa Fermentação

Ingredientes:

1kg de farinha de trigo, de preferência italiana 00

600ml de água

3g de fermento seco

30g de sal

Semolina ou fubá para abrir a massa

Modo de preparo:

Massa: Separe um pouco da água para dissolver o sal. Coloque o restante da água numa tigela e acrescente os ingredientes secos aos poucos. Quando chegar na metade dos ingredientes, coloque a água com sal e depois o restante da farinha. Sove a massa e deixe descansar em recipiente fechado por 12h. Caso queira fazer longa fermentação, deixe por mais 12 horas na geladeira. Divida a massa fermentada em quatro partes e boleie. Polvilhe uma superfície com semolina ou fubá e abra uma das partes da massa com as mãos marcando a borda da pizza com os dedos. Coloque em uma forma de pizza, cubra com o recheio desejado e leve para assar em forno alto por 10 a 15 minutos.

(Chef Gino Contin - www.maverick.com.br)

Bolo de Paçoca

Tempo de preparo: 90 minutos

Ingredientes:

● 300g de paçoquinha

● 290 ml de água quente

● 2 ovos

● 100g de óleo

● 180g de farinha de trigo

● 4g de fermento químico

● Manteiga e farinha para untar a assadeira

Preparo: primeiro, unte a assadeira com manteiga e farinha e pré-aqueça o forno a 180ºC. Bata as paçoquinhas e a água quente por 3 minutos. Adicione os ovos e o óleo e bata por mais 3 minutos. Por fim, peneire a farinha e o fermento sobre a massa e misture somente até incorporar a farinha. Verta a massa sobre a assadeira e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 50 minutos. Retire o bolo do forno e deixe esfriar.

(Mohamad Hindi - @mohindi - www.yoki.com.br)

Cobertura de Paçoca

Ingredientes:

● 300g de açúcar

● 300ml de creme de leite fresco

● 6 paçoquinhas

● Amendoim torrado triturado

Preparo: numa panela em fogo baixo, prepare um caramelo com o açúcar. Quando o caramelo atingir o ponto desejado, adicione creme de leite fresco à panela e misture vigorosamente. Adicione as paçoquinhas e processe com um mixer de mão ou num liquidificador até que a mistura fique lisa. Despeje a calda sobre o bolo e finalize com os amendoins triturados. E pronto, é só se deliciar!

(Mohamad Hindi - @mohindi - www.yoki.com.br)

Cachorro Quente com maionese de batata palha

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes:

● 5 colheres de sopa de azeite

● 10 salsichas

● 1/2 cebola

● 1 cenoura

● 1 talo de salsão

● 1 dente de alho

● Sal a gosto

● Pimenta-do-reino preta a gosto

● 1 colher de sopa de extrato de tomate

● 1/2 copo de vinho tinto seco

● 1 lata de tomate pelado

● 1 copo de água

● Bouquet garni (louro, talo de coentro, alecrim, tomilho) a gosto

● Salsinha a gosto

● Cebolinha a gosto

● Coentro a gosto

● 10 unidades de pão francês e/ou pão de cachorro quente

● Maionese de batata palha

● Batata palha Yoki

Preparo: em uma panela quente, frite as salsichas com azeite até que fiquem bem douradas e as reserve. Rale cebola, cenoura, salsão e alho no ralo grosso e refogue em uma panela com azeite, até murchar bem. Adicione o extrato de tomate à panela e refogue mexendo por mais um minuto, logo em seguida adicione o vinho branco e espere o vinho evaporar. Adicione o tomate pelado junto com a água à panela do refogado. Adicione também as ervas aromáticas e cozinhe por meia hora. Por fim, retorne com as salsichas para a panela do molho, cozinhe por poucos minutos e finalize com salsinha, cebolinha e coentro. Com o molho pronto, prepare a maionese de batata palha (ver abaixo a receita da maionese). Agora com tudo pronto é só montar os sanduíches com o molho de salsicha, maionese de batata palha e mais batata palha para finalizar. Se quiser, pode decorar o seu sanduíche com mais cebolinha verde.

Maionese de Batata Palha

Ingredientes:

● 1 ovo

● 1 colher de sobremesa de mostarda

● Molho de pimenta

● 1 colher de chá de páprica picante

● 1/2 dente de alho

● Suco de 1/4 de limão taiti

● 1/2 copo de batata palha

● Óleo vegetal até dar o ponto de maionese

Preparo: bata o ovo, a mostarda, o molho de pimenta, a páprica, o alho, o limão e a batata palha no liquidificador até a mistura ficar homogênea. A partir deste ponto, adicione óleo aos poucos e continue batendo até atingir a textura desejada da maionese.

(Mohamad Hindi - @mohindi - www.yoki.com.br)

Pizza De Panceta, Búfala E Hortelã

Ingredientes:

350 g de massa de longa fermentação para pizza napolitana

250 g de muçarela ou 9 fatias

140 g ou 5 fatias de panceta caracol defumada

80 g de búfala em bolinhas pequenas

10 g de Grana Padano

10 folhas de hortelã

100g de passata de tomate pelado

Modo de preparo:

Abra uma massa napolitana de 350g no formato redondo de 35 cm. Espalhe uma camada de passata de tomate sem subir na borda. Coloque as fatias de queijo muçarela sobre o molho e distribua harmoniosamente as fatias de pancetta. Rale em toda a pizza o Grana Padano e leve ao forno para assar por cerca de 15 minutos num forno caseiro a 250°C. Tire a pizza do forno e acrescente as bolinhas de búfala e as folhas de hortelã. Dica: Use uma pedra refrataria na base do seu forno e asse a pizza sobre ela.

Massa de pizza de longa fermentação

Ingredientes:

1kg de farinha de trigo, de preferência italiana 00

600ml de água

3g de fermento seco

30g de sal

Semolina ou fubá para abrir a massa

Modo de preparo:

Massa: Separe um pouco da água para dissolver o sal. Coloque o restante da água numa tigela e acrescente os ingredientes secos aos poucos. Quando chegar na metade dos ingredientes, coloque a água com sal e depois o restante da farinha. Sove a massa e deixe descansar em recipiente fechado por 12h. Caso queira fazer longa fermentação, deixe por mais 12 horas na geladeira. Divida a massa fermentada em quatro partes e boleie. Polvilhe uma superfície com semolina ou fubá e abra uma das partes da massa com as mãos marcando a borda da pizza com os dedos. Coloque em uma forma de pizza e leve para assar em forno alto por 10 a 15 minutos.

(Chef Gino Contin - www.maverick.com.br)