Receitas: Pastel de Palmito Cremoso

Ingredientes (rendimento: 20 unidades)

- 2kg de palmito pupunha (drenado)

- 210ml de leite

- 70g caldo de galinha em pó

- 1 litro de água

- 60g farinha de trigo dissolvido em água

- 20g de açúcar

- 2 rolos de massa Bangalô dos Pastéis (ou outra massa disponível)

Modo de preparo

Escorra o líquido de conserva do palmito e passe-os em água corrente. Coloque os palmitos na panela, adicione o leite, o caldo de galinha, o açúcar e a água. Cozinhe até ferver. Adicione a farinha de trigo dissolvida. Mexa bem até engrossar. Desligue o fogo e reserve.

Montagem dos pastéis

Abra a massa Bangalô. Corte a massa no tamanho dos pastéis que deseja. Recheie à gosto (recomenda-se 100g). Feche e amasse as bordas com um garfo para não vazar na hora de fritar. Leve ao óleo a 180ºC e frite até dourar. Escorra o pastel. Sirva logo em sequência.

(Bangalô dos Pastéis/Fernanda Glinka/Asimp)