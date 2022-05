Receitas: Petit Gateau

Sobremesa de nome francês que, traduzido, seria como “pequeno bolo”. O recheio quente de calda de chocolate dentro do bolinho adocicado atinge outra dimensão quando se encontra com o sorvete. A formação dos sonhos é feita com sorvete de vanilla, sabor que na Häagen-Dazs traz o verdadeiro extrato de baunilha Bourbon. Quem não abre mão de acrescentar outros sabores no petit gateau, o Cream & Cookies, produzido pela marca belga, tem pedacinhos de biscoito de chocolate mergulhados no pote.

Ingredientes do petit gateau:

● 200 g de chocolate meio amargo

● 2 colheres de manteiga

● 1/4 xícara (chá) de açúcar

● 2 ovos

● 2 gemas

● 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

Preparo: Coloque o chocolate em banho-maria junto com a manteiga sem sal para derreter. Use uma batedeira para bater bem os ovos, o açúcar e as gemas. Junte ao chocolate derretido e acrescente a farinha de trigo, misturando até ficar uma massa homogênea. Posteriormente, use uma forma pequena ou de empadinha para colocar a massa. Lembre de untar a forminha com manteiga para não grudar.

Em forno pré-aquecido leve a forma por cerca de 10 minutos em potência alta ou até os bolinhos crescerem. O forno em fogo alto faz com que a "pele" do bolo se desenvolva muito mais rápido que a parte interna, conseguindo um recheio molinho. Desenforme ainda quente e sirva com o sorvete como companhia perfeita!

(Häagen-Dazs.com)