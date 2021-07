Receitas: Pic Nic De Espinafre Com Copa Lombo

Ingredientes:

350 g de massa de longa fermentação para pizza napolitana (receita abaixo)

6 fatias de muçarela

100g de folhas espinafre

140g de cubinhos de copa lombo

80g de queijo canastra em pedaços

20g de pinoles

Modo de preparo:

Abra uma massa napolitana de 350g no formato retangular de 35cm x 40cm. Coloque as fatias de muçarela0 no centro da massa. Distribua por cima o espinafre, os pedaços de queijo canastra e os pinoles. Inicie o fechamento dobrando as bordas sobre o recheio e apertando as laterais. Corte o excesso de massa e faça dobras nas laterais apertando para recheio não sair. Leve para assar por cerca de 10 minutos em forno convencional a 250°C.

Massa De Pizza De Longa Fermentação

Ingredientes:

1kg de farinha de trigo, de preferência italiana 00

600ml de água

3g de fermento seco

30g de sal

Semolina ou fubá para abrir a massa

Modo de preparo:

Massa: Separe um pouco da água para dissolver o sal. Coloque o restante da água numa tigela e acrescente os ingredientes secos aos poucos. Quando chegar na metade dos ingredientes, coloque a água com sal e depois o restante da farinha. Sove a massa e deixe descansar em recipiente fechado por 12h. Caso queira fazer longa fermentação, deixe por mais 12 horas na geladeira. Divida a massa fermentada em quatro partes e boleie. Polvilhe uma superfície com semolina ou fubá e abra uma das partes da massa com as mãos marcando a borda da pizza com os dedos. Coloque em uma forma de pizza e leve para assar em forno alto por 10 a 15 minutos.

(Chef Gino Contin - www.maverick.com.br)