Receitas: Pizza Dois Queijos com Calabresa e Orégano

Tempo de preparo: 25 min

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

● 6 discos de massa para mini pizza prontos

● 6 colheres (sopa) de molho de tomate

● 150g de mussarela ralada grosso

● 150g provolone ralado no ralo grosso

● 100g de linguiça calabresa cortada em fatias finas

● 2 colheres (chá) de orégano Kitano

● 6 azeitonas pretas pequenas

Dica Kitano: para untar e regar use azeite extra virgem.

Preparo: Pré-aqueça o forno em temperatura média (180°C). Unte uma assadeira e coloque os discos de massa. Espalhe uma porção do molho em cada disco de massa, distribua a mussarela, o provolone, a linguiça e metade do orégano Kitano. Leve ao forno por 10 minutos ou até derreter os queijos. Retire do forno, distribua as azeitonas, o restante do orégano e regue com azeite. Sirva em seguida.

(https://www.kitano.com.br/receitas-culinarias/)