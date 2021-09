Receitas: Pizza Rápida de Frigideira com Mussarela, Tomate e Orégano

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

● 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

● 1 colher de manteiga

● 1 colher pequena de sal

● 1 copo de leite morno

● 300 g mussarela

● Molho de tomate

● 4 tomates

● 1 colher de Orégano Kitano

Preparo: Com as mãos, misture a farinha, manteiga, sal e leite em uma travessa. Separe 4 bolinhas de massa para abrir separadamente na frigideira. Asse somente um lado até o ponto desejado. Vire a massa. Desligue o fogo. Coloque molho de tomate. Agora cubra o molho com mussarela, rodelas de tomate e orégano Kitano. Asse agora o outro lado. Tampe para que o queijo derreta. Dica: Caso a massa fique muito mole, adicione mais farinha até desgrudar a massa das mãos.

(https://www.kitano.com.br/)