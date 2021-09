Receitas: Pizza Rápida de Frigideira com Palmito, Milho e Manjericão

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 1 porção

Ingredientes:

● 1 disco de pizza de frigideira pronto

● 2 colheres (sopa) de molho de tomate

● 100g de mussarela ralada no ralo grosso

● 2 palmitos cortados em rodelas médias

● 3 colheres (sopa) de milho verde

● 1 tomate médio picado sem semente

● 2 colheres (chá) de Manjericão Kitano

● Azeite (para untar e regar)

Preparo: Em uma tigela misture o palmito, o milho, o tomate e metade do manjericão Kitano. Reserve. Unte uma frigideira e coloque o disco de massa para pizza. Espalhe o molho na massa, distribua a mussarela e a mistura reservada. Leve ao fogo médio por 5 minutos ou até começar a derreter o queijo. Tampe e deixe até o queijo derreter totalmente. Sirva em seguida. Quando retirar a pizza de frigideira, polvilhe o restante do Manjericão Kitano e regue com azeite.

(https://www.kitano.com.br/)