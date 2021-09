Receitas: Pizza Rápida de Tabuleiro no Forno

Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

● 12 fatias de pão de forma

● 1/2 sachê de molho de tomate

● 6 fatias de presunto picados

● 12 fatias de queijo mussarela

● 5 colheres (sopa) bem cheia de requeijão

● 1/2 caixa de creme de leite

● 1 tomate cortado em rodelas

● 1/2 cebola picada

● Orégano KItano a gosto

Preparo: Unte o tabuleiro com azeite. Forre o fundo com 6 fatias do pão de forma. Coloque a metade do molho de pizza, o presunto, espalhe o requeijão e metade da mussarela. Coloque o restante do pão de forma, o molho de pizza, creme de leite, o restante da mussarela, o tomate, a cebola e o orégano. Leve ao forno até a mussarela derreter.

(https://www.kitano.com.br/)