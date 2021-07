Receitas: Polenta Pronta Especial de Micro-ondas

Tempo de preparo: 10min

Ingredientes:

● 1/2 embalagem de Polenta Pronta Yoki (500g)

● 200g de mussarela

● 1 lata de molho de tomate pronto com 4 colheres de sopa de água

● 1 colher de sopa de salsinha picada

Preparo: Coloque a polenta (sem a embalagem plástica) em um refratário. Leve ao micro-ondas por 5 minutos. Retire do micro-ondas, cubra com a mussarela e, depois, o molho. Volte a polenta para o micro-ondas por mais 5 minutos em potência alta. Retire do micro-ondas e antes de servir salpique com a salsinha.

Dica: Prepare a polenta pronta especial com a potência alta do micro-ondas

(www.yoki.com.br/receitas/)