Receitas: Polpetonne ao sugo, parmesão e palha

Tempo de preparo: 50 minutos

Rendimento: 4 pessoas

Ingredientes

400g de patinho ou alcatra moído

100g de lombo suíno

100g de queijo parmesão

50g de cebola picada

1 ovo extra

2 fatias de pão de forma sem casca

50ml de leite integral

2 colheres de sopa de salsa fresca picada

Sal e pimenta do reino e noz moscada à gosto

80g de mussarela

100g de farinha de rosca

1,5 litro de óleo vegetal ou gordura vegetal hidrogenada

1 pacote de Batata Palha Tradicional 140g

Passo a Passo

Numa vasilha, colocar as fatias de pão picado e adicionar o leite. Misturar bem e reservar.

Cortar o lombo em cubos pequenos.

Misturar as carnes com o pão umedecido, a cebola, a salsa, metade do queijo parmesão e o ovo. Misturar muito bem.

Temperar com sal, pimenta do reino e a noz moscada.

Modelar os polpettones, recheando cada um com 20g de queijo mussarela.

Empanar os polpettones na farinha de rosca e fritar no óleo ou gordura bem quente até ficarem dourados.

No prato, colocar uma concha de molho de tomate ao sugo e sobre ele o polpettone. Salpicar queijo parmesão ralado e sobre ele a Batata Palha Tradicional Yoki.