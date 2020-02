João Almeida, um dos fundadores da Escola da Cachaça, ensina receitas práticas e refrescantes para aproveitar uma das épocas mais animadas do ano

Caipirinha de limão com água de coco e picolé

Ingredientes

20 ml de cachaça

¼ de limão

150 ml de água de coco

1 picolé de limão

Gelo

Modo de preparo

Em um copo, esprema o limão com o auxílio de um socador. Coloque a água de coco, a cachaça e misture. Mergulhe o picolé de limão e mais duas pedras de gelo e sirva imediatamente.

Mojito com cachaça

Ingredientes

50 ml de cachaça

15 ml de suco de limão

10 ml de xarope de amêndoas

8 folhas frescas de hortelã

1/2 xícara (120 ml) de soda

Gelo

Modo de preparo

Pique a hortelã e misture com o xarope de amêndoas. Esprema os gomos do limão e coloque ao preparo juntamente com o seu suco. Coloque bastante gelo no copo, adicione a cachaça e complete com soda.

Cachaça com morango

Ingredientes

4 gomos de limão

2 doses de cachaça

4 morangos

2 lances de xarope de açúcar

Cubos de gelo

Modo de preparo

Esprema os morangos com o xarope de açúcar e os gomos de limão na coqueteleira. Adicione a cachaça e os cubos de gelo. Mexa e coe com coador duplo em dois copos.

Batida de frutas

Ingredientes

1 xícara de cachaça

2 xícaras de gelo picado

1 lata de leite condensado

2 xícaras de polpa da fruta (qualquer sabor)

Modo de Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador e depois é só servir. Na hora de servir, coloque algumas frutas para decorar as taças.

Caldo de cana com cachaça e limão

Ingredientes

⅔ de xícara (chá) de caldo de cana

Caldo de 1 limão

1 dose de cachaça (50 ml)

Cubos de gelo

Modo de preparo

Coloque na coqueteleira o caldo de cana, o caldo de limão, a cachaça e os cubos de gelo. Misture bastante e coloque o drinque em um copo e adicione os cubos de gelo.

(Escoladacachaça.com)