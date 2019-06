Receitas: Prepare um jantar incrível para o seu grande amor

Isabela ensina o passo a passo do Canelone e da Cheesecake ao Molho de Frutas Vermelhas

O dia de San Valentim, conhecido como o Dia dos Namorados, é comemorado em homenagem ao bispo Valentim que casava os apaixonados em segredo durante o reinado de Claudio II. No Brasil, a data é comemorada no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, santo com tradição casamenteira.

Isabela, marca de massas, biscoitos e torradas líder na região Sul do País, pertencente à M. Dias Branco, ensina o modo de preparo do Canelone e Pavê de Chocolate Branco com Champanhe e Frutas Vermelhas.

Prepare uma mesa bem decorada, com flores e velas, separe um bom vinho e faça dessa data um momento único na vida do seu grande amor.

Canelone

Ingredientes:

1 pacote de Lasanha Isabela

300 g de peito de peru defumado em fatias finas

300 g de muçarela em fatias

1 cebola média

3 colheres de azeite

1 kg de tomates bem maduros

Sal, cheiro verde e pimenta a gosto

Modo de Preparo:

Molho:

- Refogue a cebola no azeite, coloque os tomates picados, o sal, a pimenta e deixe cozinhar até que os tomates desmanchem por completos. Por último acrescente o cheiro verde e reserve.

Massa

- Coloque água em uma panela com um pouco de sal e um fio de azeite e deixe ferver, vá colocando as massas aos poucos (de 3 em 3), até que fiquem maleáveis para que possam ser enroladas.

- Retire a massa da lasanha da panela, recheie com uma fatia de muçarela e duas de peito de peru, enrole e vá arrumando em um refratário com um pouco de molho no fundo.

- No final, cubra a massa com o molho que está reservado, cubra o refratário com papel alumínio e leve ao forno médio (180 ºC) por 40 minutos.

Dicas do Chefe: Varie o recheio de acordo com sua vontade.

Pavê de Chocolate Branco com Champanhe e Frutas Vermelhas

Ingredientes:

Creme de chocolate branco com champanhe

900 g de chocolate branco picado

2 embalagens de creme de leite (400 g)

½ xícara (chá) de champanhe ou espumante branco seco

Calda de frutas vermelhas

250 g de framboesa

200 g de amora

100 g de mirtilo (blueberry)

Suco de 1 limão

½ xícara (chá) de açúcar

Montagem e decoração

3/4 embalagem de Biscoito Maizena Isabela (300 g)

250 ml de creme de leite fresco

2 colheres (sopa) de açúcar

100 g de chocolate branco ralado ou em raspas

Modo de Preparo:

Creme

- Coloque o chocolate em um refratário, junte o creme de leite e leve ao micro-ondas, potência média, por 4 minutos, mexendo na metade do tempo. Retire do micro-ondas e, com uma espátula, mexa bem até obter um creme liso e homogêneo. Misture o champanhe, cubra com filme-plástico e leve à geladeira por 1 hora.

Calda

- Em uma panela coloque a framboesa, a amora, o suco de limão e o açúcar. Leve ao fogo baixo e deixe ferver por 5 minutos, mexendo apenas para misturar. Aumente o fogo, acrescente os mirtilos e deixe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Monte o pavê

- Em um refratário retangular grande (22 x 32 x 6 cm de altura), faça uma camada de biscoitos, espalhe sobre eles o creme de chocolate, outra camada de biscoitos, regue com a calda de frutas vermelhas, espalhe outra camada de creme de chocolate, biscoitos, regue mais uma vez com a calda de frutas vermelhas e cubra com o restante do creme de chocolate.

- Na tigela da batedeira coloque o creme de leite com o açúcar e bata em velocidade alta até obter ponto de chantilly (picos firmes). Espalhe sobre o pavê, polvilhe o chocolate ralado e cubra com filme-plástico. Mantenha em geladeira até o momento de servir.

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos

