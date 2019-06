Receitas: Prepare um menu completo e encante seu amor no Dia dos Namorados

Cestinha de parmesão e batata palha

Ingredientes:

150g de queijo parmesão em pedaço

1 pacote (120g) de Batata Palha Extrafina

1 alface

20 tomatinhos cereja cortados ao meio

100g de queijo mussarela cortado em cubinhos

½ Cenoura ralada

Folhinhas de beterraba

Passo a passo:

Ralar o queijo parmesão no ralo médio.

Numa frigideira antiaderente, espalhe 3 colheres de sopa do parmesão ralado (15g) formando uma “panqueca”. Sobre o queijo espalhe 2 colheres de sopa de Batata Palha Extrafina Yoki (12g).

Aqueça a frigideira em fogo baixo.

Quando as bordas começarem a dourar, retire a “panqueca” com a ajuda de uma espátula e coloque-a sobre a base de um copo americano invertido. Com cuidado para não se queimar, molde com a mão a cestinha, apertando cuidadosamente a massa para baixo com ajuda de um pano ou papel, formando assim a cestinha.

Deixe esfriar um pouco e retire a cesta do copo.

Coloque a cesta no prato e dentro a saladinha.

Tempo de preparo: 20min

Rendimento: 10 pessoas

Camarão Internacional

Ingredientes:

500g de camarão limpo

Suco de 1 limão

60g de manteiga sem sal

Creme branco

1 litro de leite

60g de manteiga sem sal

60g de farinha de trigo

200g de creme de leite

Noz moscada, pimenta do reino e sal à gosto

3 xícaras de arroz branco pronto

150g de presunto crú em fatias e cortado em quadradinhos

150g de mussarela em fatias e cortado em quadradinho

4 fatias de mussarela

100g de ervilha crua ou congelada

1 pacote de Batata Palha Tradicional 140g

Passo a passo:

Aquecer uma panela e derreter a manteiga. Adicionar a farinha e misturar bem até formar uma massa homogênea.

Adicionar aos poucos 1 litro de leite e misturar sempre para não formar grumos.

Adicionar o creme de leite.

Deixar cozinhar por 10 minutos em fogo baixo, mexendo sempre.

Temperar com noz moscada, pimenta do reino e sal à gosto.

Temperar o camarão com sal, limão e deixar marinar por 15 minutos.

Numa panela grande derreter a manteiga e acrescentar o camarão.

Refogar até começar a ficar rosado. Reservar.

Sobre o camarão adicionar o creme branco.

Adicionar o presunto, o queijo, a ervilha, e o arroz. Misturar bem.

Transferir para um refratário e cobrir com as 4 fatias de mussarela.

Gratinar por aproximadamente 15 minutos.

Antes de servir acrescentar a Batata Palha Tradicional Yoki.

Tempo de preparo: 50 minutos

Rendimento: 8 pessoas

Brigadeiro de paçoca

Ingredientes:

3 latas de leite condensado

1/2 caixinha de creme de leite (de preferência com 20% de gordura)

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

6 unidades de Paçocas Yoki

10 unidades de Pé-de-Moleque Yoki

4 forminhas de papel nº4

Passo a passo:

Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e a paçoca esfarelada.

Cozinhe em fogo baixo até soltar do fundo da panela (de 25 a 30 minutos) – o brigadeiro de paçoquinha tem o mesmo ponto do brigadeiro tradicional. Deixe esfriar.

Triture o pé-de-moleque.

Faça bolinhas com o brigadeiro de paçoca.

Passe as bolinhas de brigadeiro com paçoca no pé de moleque triturado.

Sirva o brigadeiro gourmet de paçoca nas forminhas.

Tempo de preparo: 30min

Rendimento: 100 pessoas

(Receitas elaboradas pelo time de consultores da Yoki – Fotos Yoki)