Receitas: Pudim com biscoito Maria

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 30minutos

Tempo de forno: 40 minutos

Tempo total de preparo: 1 hora e 10 minutos

Ingredientes

calda:

2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água

Pudim:

2 xícaras (chá) de leite

3 ovos

12 Biscoitos Maria MARILAN

1 pitada de canela em pó

1 pitada de cravo em pó

1 pitada de noz-moscada em pó

4 ameixas pretas sem caroço picadas

Modo de preparo:

Calda: Em uma panela, junte a água e o açúcar, leve ao fogo médio por 10 minutos ou até obter uma calda encorpada com cor de caramelo claro. Distribua a calda em forma de furo central pequena (18 cm de diâmetro). Reserve.

Pudim: Pré-aqueça o forno em temperatura média (180Cº). Bata no liquidificador o leite, os ovos, os Biscoitos Maria MARILAN, a canela, o cravo e a noz-moscada por 3 minutos ou até obter uma massa levemente cremosa e homogênea. Coloque a massa na fôrma reservada e distribua as ameixas. Cubra com papel alumínio e leve ao forno em banho-maria por 40 minutos ou até que espetando um palito este saia limpo. Desenforme depois de frio. Leve à geladeira até a hora de servir.

*Dica do chef: O biscoito já contém açúcar e a calda também. Não é necessário colocar açúcar, mas se desejar mais doce, acrescente 2 colheres (sopa) de açúcar na hora de bater os ingredientes. Para o banho-maria, ferva água suficiente para cobrir, aproximadamente 2 dedos de altura do fundo da assadeira utilizada.

(www.marilan.com)