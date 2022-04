Receitas: Pudim de casca de abacaxi

Ingredientes

Casca de um abacaxi médio

1 litro de água

1 xícara de chá de açúcar

1 canela em pau

100 g de amido de milho

300 ml de leite

Modo de preparo

Descasque o abacaxi, coloque para ferver com 1 litro de água, a canela e o açúcar. Deixe ferver por 20 minutos. Prepare para coar em chinuá, diluir o amido no leite e misturar no caldo de abacaxi, voltando ao fogo por 3 minutos. Coloque em travessinhas.

Calda: pegue 4 colheres de açúcar e coloque em uma panela para derreter. Acrescente o brunoise de talo do abacaxi com o caldo. Derreterá bem e a calda já estará pronta. Assim que esfriar, coloque em cima dos pudins.

Abacaxi: sirva em rodelas como fruta.

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLlJsCQkZssvkKKw-ikf4JEYv0Zr0ZyG9n) e no e-book gratuito, que pode ser baixado no site www.stopfoodwastedaybrasil.com.br)