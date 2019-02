Receitas: Pudim de manga com calda de maracujá

Ingredientes – Pudim:

1 lata de leite condensado

4 ovos

2 medidas da mesma lata de leite condensado de manga madura cortada em cubos

1 medida da lata de leite condensado de leite

Ingredientes – Calda:

1 poupa de maracujá

1 xícara de açúcar

½ xícara de água

Modo de preparo:

Separe uma forma de furo central e unte com manteiga ou margarina e açúcar refinado e reserve. Coloque todos os ingredientes do pudim no seu liquidificador Mondial, tampe e bata por 1 minuto. Depois, despeje na assadeira. Na sua panela de pressão elétrica Mondial coloque 1 medida cheia do copinho medidor que acompanha o produto de água, depois coloque a forma dentro da panela, tampe, coloque a válvula na posição de pressão e pressione a tecla "PUDIM", ajustando o tempo para 15 minutos.

Enquanto isso, prepare a calda, colocando todos os ingredientes em uma panela, em fogo médio, e mexendo de vez em quando até obter uma calda encorpada. Leve a calda para gelar.

Ao final do tempo de cozimento do pudim, a panela avisará emitindo um sinal sonoro. Retire a pressão, girando a válvula para a posição de despressurização lentamente. Quando a panela destravar, a tampa, abra, retire o pudim com cuidado, cubra e leve para gelar por no mínimo 4 horas ou até o dia seguinte.

Cubra o pudim com a calda e sirva!

Rendimento: 12 porções

Armazenamento: Geladeira por até 4 dias

Dica: Substitua o leite por suco de laranja, de maracujá ou leite de coco.

(Mondial.com)