Receitas: Quesadilla Tapachula

A quesadilla é um prato que faz parte do dia-a-dia dos Mexicanos. Inicialmente era consumido no café da manhã e as tortillas eram tostadas na chapa, recheadas apenas com queijo. Atualmente, é servido em todas ocasiões e com os mais variados tipos de recheio como: carne, frango, camarão e etc. Banque o chef, use a imaginação e recheie-as com o que preferir.

Ingredientes:

02 tortillas de trigo

Queijos mistos à gosto

200g de cubos de mignon

Molho barbacoa do Guaca (molho barbecue de sua preferência)

Acompanhamento: Guacamole, pico gallo, sour cream

Modo de fazer:

Pique a carne em cubos e tempere, de preferência com alho, sal e pimenta a gosto. Frite a carne, misture um molho tipo churrasco de sua preferência e reserve. Agora coloque a tortilla numa chapa com um fio de óleo e recheie-a com a carne e os queijos prato e muçarela ralados. Deixe dourar a massa e, quando o queijo derreter, una ambas as tortillas. Sua quesadilla está pronta! Agora não esqueça dos acompanhamentos para deixá-la ainda mais saborosa.

(www.brown-forman.com.br/ Guacamole Cocina Mexicana)