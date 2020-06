Receitas: Quiche de Queijo com Presunto Serrano

Ingredientes:

Massa

1 ovo

3 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado fino

1 xícara de farinha de trigo1 pitada de sal

½ colher de chá de fermento em pó para bolos

Recheio

2 ovos

1 caixinha de creme de leite (200g)

½ xícara de queijo ralado (tipo fica de acordo com a preferência)

100g de presunto serrano fatiado finamente

100g de cebola ralada, picada ou triturada

1 colher de chá de alho triturado ou amassado

1 colher de sopa de azeite

Salsa, cebolinha, ervas e noz-moscada a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela misture todos os ingredientes da massa, amassando bem até que fique uniforme. Coloque a massa entre dois plásticos limpos e abra com um rolo, deixando-a com a espessura máxima de 0,5 cm e tamanho de 20 cm. Reserve.

Em uma panela coloque o azeite, a cebola e o alho, refogando até que a cebola fique murcha. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, queijo, ovos, ervas e noz-moscada. Posicione a massa em uma assadeira e despeje a mistura do recheio, enrole as fatias de presunto como se fossem flores e coloque-as sobre a quiche de maneira organizada. Leve para assar em forno preaquecido entre 180º e 200º C até dourar. Retire do forno, espere esfriar e sirva.

(Mondial.com)