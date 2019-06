Receitas: Quindão

Ingredientes:

1 embalagem de Biscoito Tortinhas de Limão Isabela

29 gemas peneiradas

1 ovo inteiro

1 xícara (chá) de coco fresco ralado

Raspas de 1 limão

Calda:

500g de açúcar

½ colher (sopa) de manteiga ou margarina

Modo de Preparo:

- Leve ao processador o biscoito Tortinhas de Limão e bata até obter uma farofa e reserve.

- Prepare a calda. Em uma panela média, coloque o açúcar, água e deixe ferver sem mexer por aproximadamente 5 minutos ou até apurar em ponto de fio fino.

- Retire do fogo, deixe amornar e acrescente a margarina ou manteiga e deixe derreter.

- Junte as gemas, ovo, coco fresco, a farofa de biscoito, as raspas de limão e mexa delicadamente.

- Unte bem uma forma com cone central com manteiga ou margarina e polvilhe açúcar.

- Despeje a massa, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido (180 ºC) por 40 minutos em banho-maria.

- Retire o papel-alumínio e deixe mais 10 minutos para dourar.

- Retire do forno, deixe amornar, desinforme e sirva a seguir.

Dica: Querendo preparar quindins, faça o mesmo processo, despejando a massa em forminhas individuais de acordo com o tamanho desejado.

Rendimento: 15 porções

Tempo de Preparo: 1 hora