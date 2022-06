Receitas: Risoto de filé mignon suíno ao shoyu e alecrim

Ingredientes:

3 xícaras de arroz arbóreo;

2 colheres (de sopa) de manteiga;

50g queijo parmesão ralado;

750g filé mignon suíno Alegra;

1 cebola média picada;

1 taça de vinho branco seco;

2 litros de caldo de legumes;

Suco de três limões;

azeite a gosto;

shoyu a gosto;

sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

ramo de alecrim.

Modo de preparo:

Em uma panela adicione a manteiga e a cebola e deixe cozinhar rapidamente. Coloque o arroz arbóreo e misture bem. Adicione a taça de vinho e deixe o álcool evaporar.

Assim que o arroz começar a secar, acrescente as primeiras conchas do caldo e vá mexendo. Adicione mais, mexa sem parar, deixe o caldo secar e adicione mais. Esse processo é constante, assim o arroz não gruda no fundo da panela até o grão começar a ficar cozido e al dente.

Depois, coloque o suco do limão coado e deixe o risoto secar um pouco mais. Continue mexendo e experimentando. Acrescente o queijo ralado e acerte o sal se for necessário. Desligue o fogo, coloque a última colher de manteiga (que deve estar gelada) e mexa até ela derreter. Isso vai dar brilho ao seu risoto. Reserve.

Agora, prepare o filé mignon. O corte Alegra já vem temperado, basta cortar em bifes e grelhar em uma frigideira com um fio de azeite até ficarem bem cozidos.

Depois, adicione o ramo de alecrim e o shoyu para dar uma cor bem bonita na carne, mas coloque pouco para não salgar o corte. Para servir, coloque as tiras de carne por cima do risoto e, se você gostar, salpique pimenta-do-reino moída.