Receitas: Rocambole de carne moída

Rocambole

½ kg de carne moída

1 linguiça calabresa defumada moída

1 pacote de sopa de cebola

1 ovo

2 colheres de maionese

Recheio

100 g de presunto em fatias

100 g de muçarela em fatias

Modo de Preparo:

Preaqueça o seu Grill Mondial por 7 minutos. Misture todos os ingredientes do rocambole, até ficar bem homogêneo. Sobre um plástico filme, abra a carne no formato de um quadrado, recheie com o presunto e a muçarela e, com o auxílio do plástico, enrole a carne − achatando um pouco, para não ficar muito alto −, até atingir o formato de um rocambole. A seguir, coloque na grelha. Tampe, deixando assar em temperatura média, até que fique dourado por completo. No começo, deverá juntar água na bandeja. Reserve, pois será necessário acrescentar água em volta da grelha, para ajudar no processo de cozimento do rocambole, até que ele fique totalmente assado. Quando notar que a carne está no ponto desejado, retire do Grill e sirva.

(Mondial.com)