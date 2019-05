Receitas: Rolinhos de Palmito

Rendimento: 36 unidades

Tempo de Preparo: 50 minutos

Calorias: 18 a unidade

Ingredientes

300g de massa de pastel pronta, tipo rolo

2 colheres (sopa) de Azeite de Oliva Castelo

Recheio

1 cebola picada

1 colher (sopa) de Azeite de Oliva Castelo

1 vidro de Palmito Pupunha Castelo

1 tomate picado

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de requeijão

Sal e pimenta do reino a gosto

Salsa picada

Para acompanhar

Patê de Pimenta Biquinho Defumado Castelo

Preparo

Corte a massa em tiras de 12 x 2cm. Pegue rolinhos de alumínio e besunte com o Azeite de Oliva Castelo. Vá enrolando a massa, formando o enroladinho. Pincele com o Azeite de Oliva Castelo e coloque em uma assadeira. Leve ao forno médio (200◦C), por cerca de 20 minutos ou até dourar. Retire, espere esfriar e retire da forma.

Faça o recheio. Refogue a cebola no azeite até murchar. Junte o Palmito Pupunha Castelo e o tomate e deixe refogar, adicionando algumas colheres de água se começar a secar. Tempere com o sal e a pimenta do reino. Polvilhe a farinha de trigo e mexendo, adicione o requeijão. Mexa até encorpar. Retire e deixe esfriar.

Com o auxílio de uma colher de chá, recheie os rolinhos e sirva acompanhado do Patê de Pimenta Biquinho Defumado Castelo.

Dicas:

Estes rolinhos de alumínio tipo tubo, você encontra em lojas de artigos para festas e confeitaria. São usados para fazer rolinhos e canollis.

Se preferir, experimente os outros sabores de Patês de Pimenta Biquinho Castelo Levemente Picante com picância 2 e Dedo-de-Moça com picância 6.

