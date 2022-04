Receitas: Sal Verde

Ingredientes:

10 g de alecrim desidratado

25 g de manjericão desidratado

15 g de orégano desidratado

10 g de salsinha desidratado

45 gramas de gergelim tostado

100 g de sal grosso marinho ou sal grosso rosa ou flor de sal.

Modo De Preparo:

Tostar o gergelim em temperatura baixa por 10 a 15 minutos no forno ou forninho elétrico. Esperar esfriar.

Coloque o sal e o gergelim no processador com a lâmina S e bata por apenas alguns segundos.

Adicione todas as ervas e processe novamente por alguns segundos.

Coloque em um pote de vidro com tampa hermética.

Não necessita ser armazenada na geladeira. Essa mistura tem validade de 3 meses.

OBS: Cada 5 gramas de sal verde (1 colher de chá) têm 8 calorias.

De acordo com a nutricionista da Nutrindo Ideais, Nathália Guimarães (@nathaliaguimaraes_nutri), o sal verde pode ser utilizado no lugar do sal comum em diversas preparações e pratos, principalmente em saladas, arroz, massas, carnes, vegetais e sopas. Além de aromático, costuma agradar a todos os paladares. “Esse tipo de sal contém 4 ervas poderosas que auxiliam pessoas com hipertensão por terem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e ajudam na digestão”, explica a profissional.

Ainda segundo Natália, o sal verde é capaz de auxiliar no combate do estresse oxidativo e radicais livres, bem como agir beneficamente na inflamação sistêmica e na homeostase de minerais no corpo. “Além da redução do teor de sódio por gramatura, a pessoa também estará introduzindo em seu corpo outros minerais importantes que ajudam na redução da pressão arterial”, ressalta.