​​​​​​​Receitas: Salada Com Frutas

Ingredientes:

Molho:

1 colher de sopa de azeite

Suco de ½ limão siciliano

1 colher de sopa de shoyu

1 colher de sopa de orégano

2 colheres de sopa de água

Preparo do molho: misture todos os ingredientes

Salada:

½ maço de rúcula

½ cenoura ralada

1 manga fatiada

2 kiwis cortados em 4 partes

Palmito em rodelas à vontade

Preparo da salada: misture as folhas de rúcula com a cenoura ralada e acomode em uma saladeira. Acrescente os kiwis cortados, a manga fatiada e as rodelas de palmito. Finalize com o molho e sirva em seguida.

(Nutricionista Renata Guirau - Obahortifruti.com)