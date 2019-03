Receitas: Salada de Atum

8 folhas de alface lisa

170 gramas de atum

1 tomate fatiado em rodelas

Azeitona

Modo de preparo:

Lave bem todas as folhas de alface em água corrente. Coloque as folhas em uma bacia com água e esterilize por aproximadamente meia hora.

Depois rasgue as folhas de alface e coloque em uma saladeira funda ou em um prato grande.

Acrescente as fatias de tomate e espalhe o atum.

Em seguida, jogue as azeitonas por cima dos outros ingredientes.

Rendimento: 1 porção

(Família Burger - www.familiaburger.com.br)