Receitas: Salmão com Chutney de Manga

O salmão é um peixe tão saboroso que pode ser comido cru, mas a receita para a semana da Páscoa traz o peixe assado com temperos que têm um paladar forte, como o curry. O curry é um mix de ervas secas e moídas que, misturadas, potencializam o sabor de qualquer receita!

Tempo de preparo: 1h25

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

● 1 kg de filé de salmão inteiro

● 1 colher (sopa) de manteiga

● 1 colher (chá) de sal

● 2 colheres (chá) de alho granulado Kitano

● 1 colher (chá) de pimenta-do-reino preta moída Kitano

● 2 colheres (sopa) de manteiga

● 1 cebola média picada

● 2 dentes de alho amassados

● 1 manga Haden madura picada

● 1 maçã verde pequena picada

● 8 colheres (sopa) de açúcar mascavo

● 1 colher (chá) de gengibre moído Kitano

● 1 colher (chá) de curry Kitano

● 2 colheres (sopa) de uvas passas sem sementes

● 1 colher (chá) de vinagre branco

Preparo do chutney de manga: Em uma panela grande, aqueça a manteiga em fogo médio. Junte a cebola e o alho e refogue por 2 minutos. Adicione a manga, a maçã, o açúcar, o gengibre e o curry Kitano e as passas. Abaixe o fogo e cozinhe por 30 minutos ou até formar uma geléia, mexendo de vez em quando para não grudar no fundo da panela. Retire do fogo, junte o vinagre, misture. Tampe a panela e deixe esfriar.

Preparo do Peixe: Pré-aqueça o forno em temperatura média (180°C). Em uma tigela, misture a manteiga, o sal, o alho granulado e a pimenta-do-reino preta moída Kitano até ficar pastoso. Reserve. Coloque o filé de salmão em uma assadeira e espalhe a pasta sobre o filé. Leve ao forno por 25 minutos ou até dourar levemente. Sirva com o chutney.

(Kitano.com)