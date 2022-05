Receitas: Sanduíche de biscoito com sorvete

Sobremesa conhecida no exterior, mas não tão lembrada por aqui, o sanduíche de sorvete é uma grande escolha para quem deseja um doce mais leve após a refeição. Duas camadas de massa de biscoito são separadas pelo recheio feito inteiramente com sorvete. Já deu para imaginar o sabor.

Ingredientes:

● 1 ou 2 potes de sorvete de sua preferência (sugestão: sorvete de amendoim Peanut Butter Crunch, da Häagen-Dazs). Quanto mais sorvete, maior o recheio.

● 1 xícara (chá) de farinha de trigo

● 5 colheres (sopa) de cacau em pó

● 1 pitada de sal

● 6 colheres (sopa) de manteiga sem sal

● 2/3 xícara (chá) de açúcar

● 1 colher (chá) de essência de baunilha

● 1 ovo

Preparo: Bata todos os ingredientes, exceto o sorvete, até que a massa fique macia e homogênea. Em seguida, envolva essa massa na tigela em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Abra a massa sobre duas folhas de plásticos próprias para alimento e recorte em formatos iguais (pode usar o copo para ter formato redondo). Agora leve essa massa recortada numa forma enfarinhada e untada em um forno pré-aquecido. Deixe assar por 10 minutos. Depois espere esfriar e retire do forno para rechear os biscoitos com sorvete. O biscoito estará crocante! Dica: para ter um biscoito macio com o sorvete, deixe a sobremesa dormir no congelador, pois a umidade ajuda a tornar o biscoito mais suave e menos crocante.

(Häagen-Dazs.com)