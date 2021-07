Receitas: Sanduíche de carne ao molho de vinho tinto e mel

Ingredientes

1 kg de lagarto ou patinho

4 cebolas roxas em rodelas

1 lata de tomates pelados cortados ao meio

150 ml de vinagre de vinho tinto suave

100 ml de mel

1 pimenta dedo-de-moça

4 dentes de alho cortados em quatro partes

1 colher (chá) de semente de coentro

300 ml de Vinho Tinto Dom Bosco

Água (o suficiente para cobrir a carne)

Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto

4 minibaguetes ou o pão de sua preferência

1 maço de rúcula

Aqueça uma panela de pressão e coloque um fio de azeite. Em seguida, sele os dois lados da carne. Junte a cebola, o tomate, o vinagre, o mel, a pimenta, o alho, o coentro, o vinho e adicione um pouco de sal. Cubra a carne com água. Tampe a panela de pressão e cozinhe por, no mínimo, 1 hora. A carne estará no ponto quando você conseguir desfiar facilmente com a ajuda de dois garfos.

Enquanto desfia a carne, volte o molho ao fogo, sem tampa e deixe engrossar bem. Coloque a carne desfiada de volta na panela, ajuste o sal e a pimenta. Corte as baguetes ao meio, recheie com a carne e sirva com as folhas de rúcula frescas.

(https://www.vinhodombosco.com.br)