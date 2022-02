Receitas: Sanduíche de Cookie com Sorvete Häagen-Dazs

Tempo de preparo: 1h30 minutos

Ingredientes:

● 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo

● 1/4 de xícara de açúcar

● 100g de manteiga

● Gotas de chocolate a gosto

● Pote de sorvete Cookies & Cream Häagen-Dazs

● Pote de sorvete de Vanilla Häagen-Dazs

● Incremento de confetes doces de sua preferência

Preparo: Misture a farinha com o açúcar e depois adicione a manteiga e os pedacinhos de chocolate. Mexa bastante até a massa ficar bem homogênea. Abra a massa sobre um papel manteiga e coloque os confetes doces. Use um copo para cortar em forma circular a massa, dando forma para a massa. Leve as massas ao forno pré-aquecido por 15 min a 180 graus. Depois que esfriar, leve para a geladeira por 60 min. Retire da geladeira. Agora pegue os cookies e use os sorvetes de Cookies & Cream e Vanilla Häagen-Dazs como recheios.

Dica: Os cookies podem ser feitos em versões menores ou maiores para as diferentes ocasiões e apetites. Se quiser, pode ainda acrescentar coberturas, como o chocolate, para uma sobremesa ainda mais divertida e irresistível.

(Häagen-Dazs.com)