Receitas:  Sanduíche de Salada de Ovo

Ingredientes:

6 ovos

5 colheres de sopa de maionese (você pode substituir por creme de queijo, queijo cottage ou requeijão)

1 colher de sopa de mostarda

3 colheres de sopa de salsinha e cebolinha picadas

6 fatias de pão de forma

Picles de pepino (opcional)

Modo de preparo:

Em seu Easy Egg Mondial, coloque os ovos ajustando ao seu ponto desejado, que pode ser macio ou bem cozido. Quando os ovos estiverem prontos, descasque e corte em pedacinhos pequenos. Em uma tigela coloque os ovos picados e todos os demais ingredientes, misture bem e reserve.

Toste levemente as fatias de pão de forma e, em seguida, distribua a salada de ovo sobre três fatias. Cubra com as outras fatias de pão e sirva!

Rendimento: 3 sanduíches.

Dicas: Acrescente folhas de alface, rúcula ou fatias de tomate e cebola picadinha no seu sanduíche.

(Mondial.com)