Receitas: Sangria Com Suco De Uva

Ingredientes:

Uma jarra

750 ml de Suco de Uva Integral Tinto Aurora (meia garrafa)

3 colheres de suco de limão

1 laranja e meia (picadinha)

10 uvas cortadas ao meio

6 morangos

Gelo (a gosto)

Uma porção

½ colher de suco de limão

5 cubinhos de laranja

1 morango

1 ou 2 uvas

Suco de Uva Integral Tinto Aurora até completar o copo

Gelo (a gosto)

Preparo:

Misture todos os ingredientes e finalize com o Suco de Uva Aurora. Para uma versão com álcool, substitua o suco pelo vinho tinto seco ou suave (de acordo com a preferência).

(VinícolaAurora.com)