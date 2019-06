Receitas: São João Fit - coach nutricional ensina receitas saborosas, saudáveis e que previnem doenças

Uma das épocas mais saborosas do ano está chegando: pé de moleque, arroz doce, cachorro-quente, quentão... a lista de comidas típicas de festa junina e do São João é longa, mas também é grande a concentração de açúcares e carboidratos presente nesses alimentos que tornam as iguarias destas festividades inimigas da dieta.

Para ajudar você a desfrutar das deliciosas comidas sem peso na consciência e na balança, a coach nutricional Gabi Lodewijks, criou três versões saudáveis e nutritivas, sem abrir mão do sabor, de tradicionais receitas de festa junina, com ingredientes menos calóricos e amigos da dieta e da sua saúde.

Cada um dos três pratos apresentados traz além de sabor e poucas calorias muitos benefícios para a saúde: “com a substituição dos ingredientes obtém-se não apenas uma redução de calorias e açúcares totais, mas um ganho em benefícios como diminuir o risco de doença cardíaca, prevenção do Alzheimer e até mesmo do diabetes”, conta Gabi.

Confira as receitas saudável de Gabi Lodewijks para um São João fit e saboroso:

Pipoca com tomilho e cúrcuma



Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 ramo de tomilho fresco

1 xícara de chá de milho para pipoca

Cúrcuma em pó

Pimenta do reino a gosto

Sal do Himalaia a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque o óleo e o ramo de tomilho. Deixe refogar, por aproximadamente, 40 segundos. Acrescente o milho de pipoca. Mexa a panela tampada em sentido circular para os grãos não queimarem ou faça na pipoqueira. Deixe no fogo até estourar todo o milho. Depois de pronto, tempere com a cúrcuma, a pimenta e o sal.

Benefícios para a sua saúde

A cúrcuma é um ótimo anti-oxidante e anti-inflamatório, pode ajudar a diminuir o risco de doença cardíaca, ajuda a prevenir e até tratar o câncer e também seu consumo é muito indicado para o tratamento e prevenção do Alzheimer.

Arroz doce integral

1L de leite de côco ou de amêndoas

1 pau de canela

1 xícara de açúcar de côco

1 xícara de arroz integral.

Modo de Preparo

Cozinhe o leite de côco junto com a canela e o açúcar até levantar fervura e adicione o arroz. Baixe o fogo e mexa de vez em quando ate secar e ver que o arroz já está macio. Para que fique bem cremoso é importante deixar o fogo baixo. Sirva e polvilhe canela.

Benefícios para a sua saúde

O arroz integral por não ser descascado nem refinado é mais rico em fibras e vitaminas.

O leite de coco tem função antifúngica e antiviral e o leite de amêndoas indicado para quem quer emagrecer, ou esta simplesmente controlando o peso e também indicado para pessoas que tem problemas de gastrite, é rico em zinco, cálcio, magnésio, ferro e potássio e tem o poder de aumentar o HDL e diminuir o LDL (colesterol bom e ruim, respectivamente).

Gosto muito do açúcar de coco que é considerado um dos melhores substitutos para o açúcar tradicional de cana. Ele é cheio de nutrientes e contem diversas vitaminas, como as do complexo B (B1, B2, B3 e B6), rico em vários minerais como o potássio, o zinco, o ferro e o magnésio, alem de ter um baixo indico glicêmico.

Tapioca com goiabada e queijo

Ingredientes

2 colhe de goma de tapioca

Goiabada

Queijo branco

Modo de Preparo

Fazer a tapioca na frigideira anti-aderente e quando estiver pronta rechear com queijo e goiabada. Ótima combinação

Benefícios para a sua saúde

Tapioca não contem glúten e se combinada com uma proteína no recheio ajuda a equilibrar o índice glicêmico, sendo ótima opção para quem quer emagrecer. Pode incluir algum tipo de fibra no preparo como chia ou inhaca, o que ajuda na saciedade e reduz o índice glicêmico. Gorduras boas também são ótimas opções, como abacate, castanhas trituradas, óleo de coco, azeite. A goiabada da um toque e sabor especial. Fica uma delícia.