Receitas: Semifreddo de café e pistache

Tempo de preparo 5h30 – Rende 6 porções

Ingredientes

- 4 ovos

- 120g + 1 colher (sopa) de açúcar

- 80ml de café coado forte

- 80g de pistache cru sem casca e picado

- 200ml de creme de leite fresco bem gelado

- Um punhado de grãos de café cobertos com chocolate

Modo de preparo

Separe as claras das gemas. Bata as gemas com o açúcar. Incorpore o café preparado e aqueça em fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura aderir à colher.

Em uma frigideira antiaderente sem óleo, torre os pistaches por 2 minutos. Polvilhe-os com 1 colher (sopa) de açúcar e caramelize-os por 1 minuto no fogo.

Bata o creme de leite em ponto de chantili. Bata as claras em neve. Incorpore o chantili e, depois, a clara batida ao creme de café já frio. Junte os pistaches.

Disponha esse creme numa fôrma forrada com filme de PVC. Cubra a superfície com mais filme e leve ao congelador por 5 horas. Desenforme 15 minutos antes de servir e decore com os grãos de café cobertos com chocolate.

(Do livro Larousse das Sobremesas Infalíveis, da Editora Alaúde)